Как пишет Politeka.net, Камалия - жена миллиардера из Пакистана Мохаммада Захура, который ведет бизнес в Британии и Украине. У пары есть двое детей - дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла. Камалия побеждала на международном конкурсе "Мисс Мира", а сейчас активно строит карьеру певицы. Не забывает артистка и о социальных сетях. Так, певица ведет свой блог в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

На новом фото Захур была вместе с мужем и детьми. Все семейство позировала возле Санта Клауса. Как известно, сейчас семья отдыхает в Лапландии, Финляндия.

"Щедрый вечер,

Добрый вечер,

Добрым людям на здоровье!", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Взаимно", "Счастливого Нового года", "Круто, и как, дети в восторге?", "Малышки супер", "Ваша семья идеальная. С праздникам вас", "Поздравляю", "Вау, тоже хочу в Лапландию".

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