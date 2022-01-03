Как сообщает Politeka.net, известная 44-летняя украинская певица Камалия (настоящее имя Наталья Захур) поделилась интересными кадрами в своем Instagram. Как известно, звезда замужем за миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, с которым растит двоих дочерей-близняшек - Арабеллу и Мирабеллу.
Камалия показала своих девочек в новом клипе на новогоднюю песню. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз). Девочки снялись в ролике в одинаковых серебристых платьях и туфлях.
"Загадай желание в Новый год, как в сказке осуществится...", - поет артистка.
Отметим, ранее Камалия рассказывала, что несмотря на внешнее сходство девочки очень разные. Арабелла более спокойная и вдумчивая. У нее хорошая музыкальная память, и вообще она очень тянется к музыке. А вот Мирабелла – девочка-ураган, ей нравятся танцы, акробатика. Она очень подвижна, с удовольствием демонстрирует перед гостями свои гимнастические навыки и не любит сидеть на месте.
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