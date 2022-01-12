Как сообщает Politeka.net, известная 44-летняя украинская певица Камалия (настоящее имя Наталья Захур) поделилась интересными кадрами в своем Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Поздравляю с Международным днем доченьки», - написала она.
Камалия показала фрагмент своего клипа, в котором снялись и ее дочери. Как известно, звезда замужем за миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, с которым растит двоих дочерей-близняшек - Арабеллу и Мирабеллу.
«Доню, не плач, я завжди поруч з тобою, в радості й в горі! Доню, не плач! Не зволікай, роби крок до мрій, до зірок», - пела Камалия.
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Ранее Камалия рассказывала, что несмотря на внешнее сходство девочки очень разные. Арабелла более спокойная и вдумчивая. У нее хорошая музыкальная память, и вообще она очень тянется к музыке. А вот Мирабелла – девочка-ураган, ей нравятся танцы, акробатика. Она очень подвижна, с удовольствием демонстрирует перед гостями свои гимнастические навыки и не любит сидеть на месте.
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