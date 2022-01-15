Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес и Надя Дорофеева сейчас отдыхают в Тулуме, Мексика. Там Владимир решил пойти на перемены в имидже - побрил усы и бороду, чтобы загореть на курорте. Теперь Дантес постоянно над этим шутит, развлекая украинцев. На новом видео, которое опубликовали на страничке в Инстаграм "Зірковий шлях", Владимир применил фильтр и стал похожим на девочку.
"Я побрился и поэтому не очень принимаю теперь себя, поэтому до конца отпуска я буду с этим фильтром. Просто лисьи глазки и губы, тут все, я очень хорош. Я прямо не могу насмотреться на себя, мне прямо очень нравится", - сказал Дантес.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Как девочка", "Ах, какое личико", "Еще бы подстригся, цены б ему не было", "Наконец то. Дождалась. Молодец. Оставайся таким", "И стал похож на Собчак", "Я подумала что это Дорофеева", "Наде нравится??? Ведь только это должно быть главным,нет?)))"
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Также Politeka писала, что Дантес ввел украинцев в замешательство своим видом в новом имидже
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