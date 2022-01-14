Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 36-летняя талантливая украинская певица и актриса, телеведущая, общественный деятель Тина Кароль часто делится с поклонниками фотографиями и видео. Кроме этого Кароль активно ведет свою страницу в Tik Tok.
На этот раз певица перепостила видео с Tik Tok в свой Instagram. На ролике Кароль была в красивом белом костюме с галстуком и на каблуках, а также сделала укладку и красивый макияж. Тина решила не сходить с лестницы, а съехать по перилу.
В какой-то момент Кароль чуть не упала.
"Дура", - сказала Тина Кароль и засмеялась.
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Напомним, что продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк объяснил, почему в новом сезоне зрители увидят в тренерском кресле Надю Дорофееву, а не Тину Кароль. По его словам, все зависит от сезона. Также Завадюк добавил, что чаще всего у него были конфликты с Кароль и Могилевской, но это не повлияло на их отношения.
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