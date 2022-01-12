Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль після концерту в Києві не збирається розслаблятися і продовжує активно займатися, щоб підготувати новий проект. За словами Кароль, цього року вона ще більше відступить від класичного стилю, в якому її бачили зазвичай і дивуватиме фанатів.
Кадри в соціальній мережі Instagram Кароль також представила після тренувань. Зірка продемонструвала свої пластичні рухи і вміння рухатися під завзяту музику. Судячи з усього, зірка готується до чогось грандіозного, тому налаштована перетворити свої виступи в команді.
Причому такі тренування - не єдині для Кароль, адже вона ще тренується вдома в особистому спортзалі, а також ходить на індивідуальну йогу, проте не розповідає, чи є у неї тренер.
Як можна помітити, Кароль за роки своєї кар'єри встигла зайнятися не тільки одним напрямком, в якому могла б розвиватися. Артистка також багато років працювала телеведучою, а з недавніх пір стала рекламувати одяг свого бренду.
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Тепер Кароль може похвалитися не тільки духами зі своїм Імінем, помадами і декором, але ще і цілим магазином з різними речами. Однією з таких стала толстовка із зображенням пряника, який був оригінально вишитий на м'якій тканині.
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