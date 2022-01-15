Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Весной 2019-го года она развелась со своим мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после того, как они почти 15 лет жили вместе. Как известно, у них есть дочь - София. После развода, Мурат Налчаджиоглу проводит время со своей молодой невесткой - Лилией.

Так, на этот раз бывший муж Ани Лорак опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Мурат Налчаджиоглу укатил со своей молодой невестой на отдых в Танзанию. На кадрах Налчаджиоглу показал свою избранницу Лилию.

Молодая невеста бывшего мужа Ани Лорак хвастнула формами в розовом бикини, показав мужу танец. Мурат Налчаджиоглу остался в восторге.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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