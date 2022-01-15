Известная украинская певица Ирина Билык впервые показала журналистам интерьер своей роскошной квартиры в Одессе с видом на Черное море и рассказала о ее преимуществах.

Как сообщает Politeka.net, известная 51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая некоторое время назад призналась, что часто бывает в Одессе и даже там прописана, показала журналистам программы "Мой секрет", которую ведет Маша Ефросинина, свою роскошную квартиру у Черного моря.

"Приглашаю. У меня никогда не снимали дома и для меня это немножко волнительно, но проходите я вам покажу, как я живу", - сказала Ирина Билык.

Как видим, в своей квартире Билык обустроила кухню в белоснежных тонах, которая соединена с гостиной, где есть плазменный телевизор, стеклянная тумба под ним, а на полу стоит огромный корабль.

Певица рассказала, что там, где она живет, обязательно должны быть ее фото и фотографии детей и даже показала фотографию своего младшего сына Табриза, которая стояла на тумбе у телевизора.

Также напротив большого дивана в гостиной на стене висит еще один телевизор, а чуть дальше у панорамных окон стоял длинный стеклянный стол.

Кроме этого, у окна стоял телескоп, в который певица рассматривает море.

"Когда гуляют шумные компании, можно рассмотреть, кто в каком купальнике", - шутит Ирина.

Также в квартире есть открытый балкон на котором стоит маленький диван. Билык признается, что летом любит на нем загорать.

Также певица показала свою спальню с большой двуспальной кроватью, телевизором на стене и панорамными окнами.

Ранее Politeka сообщала, что конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю".

Напомним, что Билык, Зибров, Пономарев и другие звезды вместе обратились к украинцам: "И самое главное...".

Также Politeka писала, что Пономарев засветил необычный интерьер роскошной квартиры Билык: красная мебель и зеркала.