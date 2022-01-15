Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво судят вместе проект "Мастер Шеф". В сети ходят слухи, что Владимир и Ольга не просто коллеги по кулинарному проекту. А на фоне слухов парочка даже выпустила совместную книгу рецептов. Не забывают звезды и о блогах в социальных сетях, где делятся с фанатами самым интересным. Так, Владимир показал стильный образ в сторис Инстаграм.
На кадрах Ярославский появился в рубашке и штанах.
"Я уже готовлюсь", - написал Владимир и тэгнул Ольгу Мартыновскую.
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После этого Ярославский накинул пиджак и показал итоговый вариант образа.
"Как лучше, сейчас или раньше?", - спросил Владимир.
Ольга отреагировала на данные сторис коллеги и постала в ответ поцелуй.
Напомним, разведенная судья "Мастер Шеф" Мартыновская разоткровенничалась о знакомствах с мужчинами
А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская, которой пророчат роман с Ярославским, пошутила над своим выбором мужчин
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво, Притула с Мишиной и другими звездами насмешили украинцев