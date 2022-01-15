Судья "Співають всі" и певица Анастасия Приходько, которая была участницей конкурса "Евровидение", показала, как дети отреагировали на подарки на Старый Новый Год.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной украинской певицей, которая участвовала на конкурсе "Евровидение". У звезды есть трое детей, последний из которых появился на свет в начале 2021 года. Недавно артистка вернулась из творческой паузы и записала песню "Подруга". Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Анастасия показала, какие подарки подготовила для детей на Старый Новый год. Как оказалось, Приходько решила подарить новые гаджеты, чтобы дети могли играть в игры.

"Чтобы вы понимали, рядом лежат их телефоны))) Но для игр нужен был другой телефон. Главное, они мне показали какой должен быть андроид)) Просто посмотрите, сколько радости", - написала Приходько.

После того, как дети открыли коробки, Анастасия показала их радость.

"Я меньше радовалась, когда узнала что еду на Евровидение. Старый Новый год еще лучше, чем Новый год я так поняла", - написано было на кадрах.

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