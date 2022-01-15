Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной украинской певицей, которая участвовала на конкурсе "Евровидение". У звезды есть трое детей, последний из которых появился на свет в начале 2021 года. Недавно артистка вернулась из творческой паузы и записала песню "Подруга". Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Анастасия показала, какие подарки подготовила для детей на Старый Новый год. Как оказалось, Приходько решила подарить новые гаджеты, чтобы дети могли играть в игры.

"Чтобы вы понимали, рядом лежат их телефоны))) Но для игр нужен был другой телефон. Главное, они мне показали какой должен быть андроид)) Просто посмотрите, сколько радости", - написала Приходько.

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После того, как дети открыли коробки, Анастасия показала их радость.

"Я меньше радовалась, когда узнала что еду на Евровидение. Старый Новый год еще лучше, чем Новый год я так поняла", - написано было на кадрах.

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