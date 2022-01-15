Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является успешным танцором и хореографом, который победил в шоу "Танці з зірками". Сейчас звезду позвали на проект "Україна має талант", где он судит проект вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной. Евгений решил дать интервью Маше Ефросининой и рассказал, какова цена успеха.
Маша решила расспросить о травмах танцора. Ефросинина поинтересовалась, много ли травм было у Евгения за карьеру.
"Я тебе могу сказать, что у меня целое. У меня два сустава целых - это целые у меня локти. Все. А все остальное у меня или надорвано, либо сломано, либо порванное. У меня три грыжи в поясничном отделе, у меня протрузии в поясничном отделе. Протрузии в грудном отделе, протрузии в шейном отделе. Я буду вот так вот делать, поправлять", - сказал Евгений и начал руками поправлять шею.
Как звезда обьяснил, благодаря данному действию он позвонки поставил на место.
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Маша отметила, что тогда у звезды должна быть постоянная боль.
"Так и есть, боль, она есть, он притупленный, но я все время чувствую... У меня болит все время колено, у меня все время хрустят запястья... Вот, я вставил ее на место. У меня тут люфтит кость...", - сказал Евгений и показал, что делает со своими руками.
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