Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным ресторатором и звездой проекта "Мастер Шеф". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Эктор появился в полумраке и смотрел на торт с числом 50. Как можно понять, сегодня Хименес-Браво празднует юбилей - 50-летие.

"А если разделить цифру пополам, то мне будет снова 25?

Или, если поделить на 25, то рестораны начнут окупаться за 2 месяца?

Было бы хорошо поделить ее на 10, чтобы МастерШеф на IMDB всегда оценивали в 5 звезд!", - написал Эктор.



После этого звезда подумал над тем, что нужно не делить, а принять тот возраст, который есть.

"А что если не делить вообще, а принять? Быть может, то, к чему я всегда шел, скрывается именно за этой цифрой, именно в этом новом году моей жизни?

Друзья, мне 50! С ума сойти как много лет прожито, но внутри я чувствую новую энергию, которая дает мне понять, что это начало нового пути", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"На самом деле это уж и не много...до 80 ещё аж целых 30 лет. Так, что идите вперёд и не обращайте внимание на песок на подошвах. Поздравляю и пусть будет так, как Вы хотите", " Чтоб все мужчины так в 50 лет выглядели, с днём рождения", "Искренние поздравления с днем рождения! Божьего благословения и всего лучшего", "С Днём Рождения! В 50 жизнь только начинается)) Поверьте! Мне - 40, мужу - 50 и мы ждём 3 ребёнка))", "Красивые 50", "С Юбилеем Вас Эктор ! Счастья , здоровья , успехов и любви настоящей !!!", "С Днём рождения Эктор! Пусть будет все отлично, так как бы вы хотели! Вы замечательный человек!", "С Днём Рождения. 50 это всего лишь цифра в паспорте, на самом деле вы моложе. У вас много энергии, проектов и это СУПЕР. С Днём Рождения. Пускай Мечты сбываются, Желания исполняются, Планы осуществляется, а Чудеса случаются".

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