Как пишет Politeka.net, 52-летняя актриса Дженнифер Энистон очень популярная американская актриса греческого происхождения. Звезда также активно развивает блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Дженнифер появилась в одном полотенце. Актриса нагнулась над камерой, показав свою красоту. Как можно заметить, знаменитость не наносила макияж, поэтому можно увидеть ее настоящую внешность.
"Ладно, Влажность…
Пойдем…..", - написала Дженнифер.
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Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:
"да натуральные кудри", "Я вызываю вас на влажную уборку", "Королева", "Натуральные локоны - обожаю", "По-прежнему вне конкуренции с Моникой", "Красиво, твои волосы дарят пляжное настроение", "поздравляю с этим признанием, JA! ваша тяжелая работа и ваша самоотверженность окупились. это успех".
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