Как пишет Politeka.net, рождественские праздники Камалия с семьей провела на горнолыжном курорте. В Инстаграм она опубликовала видео со своей новой песней, показав, как ее дочки-близняшки покоряли снежные вершины. Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, девочки очень хорошо управлялись с лыжами и выглядели счастливыми.
«Арабелла и Мирабелла поздравляют вас с православным Новым годом», - подписала видео Камалия.
В комментариях поклонники оставили ей массу теплых слов и ответных поздравлений.
«Счастливые детки у такой мамочки! Очень красивая песня!», «Они милашки! С Новым годом! Пусть все Ваши и их мечты сбываются!», «Спасибо за поздравление и желаю, девочкам, всего того, что пожелали нам», «Поздравляем Вашу семью тоже!», «Очень волшебная песня и видео также», - пишут пользователи сети.
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