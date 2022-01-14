Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины из-за ее мужа-миллиардера, показала, чем занимались ее дети в Лапландии.

Как пишет Politeka.net, рождественские праздники Камалия с семьей провела на горнолыжном курорте. В Инстаграм она опубликовала видео со своей новой песней, показав, как ее дочки-близняшки покоряли снежные вершины. Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, девочки очень хорошо управлялись с лыжами и выглядели счастливыми.

«Арабелла и Мирабелла поздравляют вас с православным Новым годом», - подписала видео Камалия.

В комментариях поклонники оставили ей массу теплых слов и ответных поздравлений.

«Счастливые детки у такой мамочки! Очень красивая песня!», «Они милашки! С Новым годом! Пусть все Ваши и их мечты сбываются!», «Спасибо за поздравление и желаю, девочкам, всего того, что пожелали нам», «Поздравляем Вашу семью тоже!», «Очень волшебная песня и видео также», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия показала, какой отдых устроила дочкам: "Сладкие поцелуи с…".

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