Як пише Politeka.net, Камалія - дружина мільярдера з Пакистану Мохаммада Захура, який веде бізнес у Британії та Україні. У пари є двоє дітей-дочки-близнючки Арабелла і Мірабелла. Камалія перемагала на міжнародному конкурсі "Міс Світу", а зараз активно будує кар'єру співачки. Не забуває артистка і про соціальні мережі. Так, співачка веде свій блог в Instagram, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
На новому фото Захур була разом з чоловіком і дітьми. Все сімейство позувала біля Санта Клауса. Як відомо, зараз сім'я відпочиває в Лапландії, Фінляндія.
"Щедрий вечір,
Добрий вечір,
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Добрим людям на здоров'я!",- написано було під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Взаємно"," Щасливого Нового року", " Круто, і як, діти в захваті?", "Малятка супер", " Ваша сім'я ідеальна. Зі свят вас", "вітаю", "Вау, теж хочу в Лапландію".
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