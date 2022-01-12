Як повідомляє Politeka.net, відома 44-річна українська співачка Камалія (справжнє ім'я Наталія Захур) поділилася цікавими кадрами в своєму Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"Вітаю з Міжнародним днем донечки", - написала вона.
Камалія показала фрагмент свого кліпу, в якому знялися і її дочки. Як відомо, зірка одружена з мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, з яким ростить двох дочок-близнючок - Арабеллу і Мірабеллу.
"Доню, не плач, я завжди поруч з тобою, в радості й в горі! Доню, не плач! Не зволікай, роби крок до мрій, до зірок», - співала Камалія.
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Раніше Камалія розповідала, що незважаючи на зовнішню схожість дівчинки дуже різні. Арабелла більш спокійна і вдумлива. У неї хороша музична пам'ять, і взагалі вона дуже тягнеться до музики. А ось Мірабелла-дівчинка-ураган, їй подобаються танці, акробатика. Вона дуже рухлива, із задоволенням демонструє перед гостями свої гімнастичні навички і не любить сидіти на місці.
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