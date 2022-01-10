Співачка Камалія, яку називають найбагатшою артисткою України, показала, як проводить час з дітьми на казковому курорті.

Як пише Politeka.net, Камалія є популярною вітчизняною артисткою і володаркою титулу "Міс Світу". Зірку називають найбагатшою співачкою України, адже Камалія одружена з пакистанським мільярдером, який будує бізнес в Україні та Англії. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Камалія показала, як гуляє з дітьми біля оленів. Як виявилося, співачка з Арабеллою і Мірабеллою вирушила в Лапландію, яка знаходиться у Фінляндії.

На відео дівчаткам вдалося навіть поцілуватися з оленями.

"Солодкі поцілунки з Оленями)", - написала Камалія.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Клас","славні всі, радості".

Нагадаємо, найбагатша співачка України Покотила в гори, похвалившись відпочинком в казковій Лапландії

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України показала дочок-близнючок, що підросли, і чоловіка-мільярдера

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України показала своїх дочок-близнят у новому кліпі