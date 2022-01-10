Як пише Politeka.net, Камалія є популярною вітчизняною артисткою і володаркою титулу "Міс Світу". Зірку називають найбагатшою співачкою України, адже Камалія одружена з пакистанським мільярдером, який будує бізнес в Україні та Англії. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Камалія показала, як гуляє з дітьми біля оленів. Як виявилося, співачка з Арабеллою і Мірабеллою вирушила в Лапландію, яка знаходиться у Фінляндії.
На відео дівчаткам вдалося навіть поцілуватися з оленями.
"Солодкі поцілунки з Оленями)", - написала Камалія.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Клас","славні всі, радості".
Нагадаємо, найбагатша співачка України Покотила в гори, похвалившись відпочинком в казковій Лапландії
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