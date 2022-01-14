Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в прошлом сезоне "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила несколько ярких кадров с недавнего отдыха с мужем и рассказала о своих чувствах к нему.

На снимках Иванна и ее муж запечатлены в бассейне и около бассейна на фоне потрясающих пейзажей. Похоже, это снимки из Мальдив, где пара недавно отдыхала. На кадрах влюбленные то целуются, то целуются, то обнимаются, и выглядят абсолютно счастливыми.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Я точно знаю, что я не мог быть любимым и делать что-то. Ни один день, ни в какие условия и за любые деньги. Это так хорошо, хочу вернуться домой, ложись на кровать и смеяться до любимого. Так интересно вместе, чтобы открыть что-то новое для обоих. И так ценно, чувствую поддержку, поделитесь друг на друга всем опытом и мечтами".

Напомним, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук случайно засветила роскошный интерьер дома, в котором живет: видео.

Как сообщала Politeka, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук "потеряла" купальник, развлекаясь на Мальдивах: "Рай...".

Также Politeka писала, что Ведущая шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук в ярком купальнике показала, как нежится на Мальдивах: "На чиле".