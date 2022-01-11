Відомий український ведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", розповів, що з ним сталося в Куршевелі.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу дружина телеведучого опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк показує Володимира Остапчука, який розповідає, що з ним сталося в Куршевелі.

"Приходить Вова і говорить мені шокуючу історію", — поділилася Христина Гірняк.

"Коротше, я чисто випадково проїхав по чорній трасі. Я не хотів. Я за якоюсь групою вплутався, думаю, нормальні хлопці. А там ось так йде", - показав Володимир Остапчук.

"Ну все...Думаю, там вже вертоліт за мною летить. Знаєш, такі історії "Магнолія ТВ"", - пожартував ведучий.

"Жах, не дай бог", - коментує дружина Остапчука.

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