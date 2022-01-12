Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий український ведучий Володимир Остапчук, який вів шоу "Маска" та "Співають всі", часто ділиться з шанувальниками особистими світлинами та відео.
Цього разу Остапчук показав кадри з відпочинку на одному з найпрестижніших гірськолижних курортів світу Куршавель, що знаходиться у Французьких Альпах.
"Courchevel банда", - написав Володимир.
Як бачимо, на відпочинок Остапчук відправився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк та друзями.
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"Усе, ми відправляємося на підйомники, а хлопці на лижі", - повідомила Христина.
Нагадаємо, що трохи більше тижня тому дружина Остапчука сильно захворіла на грип, але, на щастя, все обійшлося і зараз пара відпочиває.
Раніше Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився "скромним" відпочинком в Куршевелі і нарвався на невдоволення: "Не ганьби себе".
Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука після важкої хвороби наважилася на сміливий крок: "Не злітай високо...".
Також Politeka писала, що біда трапилася з ведучим "Маски" Остапчуком і його дружиною в аеропорту, кадри: "Це якийсь кошмар!".