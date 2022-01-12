Ведучий шоу "Маска", "Співають всі" та інших цікавих проєктів Володимир Остапчук поділився кадрами з відпочинку у Франції, куди поїхав з дружиною та друзями.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий український ведучий Володимир Остапчук, який вів шоу "Маска" та "Співають всі", часто ділиться з шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Остапчук показав кадри з відпочинку на одному з найпрестижніших гірськолижних курортів світу Куршавель, що знаходиться у Французьких Альпах.

"Courchevel банда", - написав Володимир.

Як бачимо, на відпочинок Остапчук відправився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк та друзями.

"Усе, ми відправляємося на підйомники, а хлопці на лижі", - повідомила Христина.

Нагадаємо, що трохи більше тижня тому дружина Остапчука сильно захворіла на грип, але, на щастя, все обійшлося і зараз пара відпочиває.

Раніше Politeka повідомляла, що Остапчук похвалився "скромним" відпочинком в Куршевелі і нарвався на невдоволення: "Не ганьби себе".

Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука після важкої хвороби наважилася на сміливий крок: "Не злітай високо...".

Також Politeka писала, що біда трапилася з ведучим "Маски" Остапчуком і його дружиною в аеропорту, кадри: "Це якийсь кошмар!".