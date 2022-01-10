Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Гірняк показала кадри з фільму, в якому отримала роль.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк продемонструвала кадри з першого фільму свого чоловіка Володимира Остапчука - "Любов і блогери".

"Любов і блогери. Через 12 днів у всіх кінотеатрах країни!", — розповіла Христина Гірняк.

"Будете мене відзначати в кінотеатрах?", — запитала дружина Остапчука.

Також у фільмі взяли участь Ольга Сумська, Анна Трінчер, Роман Свечкоренко та інші. Комедія вийде в кінотеатрах 20-го січня.

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