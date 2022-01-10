Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.
Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк продемонструвала кадри з першого фільму свого чоловіка Володимира Остапчука - "Любов і блогери".
"Любов і блогери. Через 12 днів у всіх кінотеатрах країни!", — розповіла Христина Гірняк.
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
Переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук показала, з ким ділить ліжко після розлучення: "Моя любов"
Невістка Софії Ротару полонила розкішним видом на вечірці, святкові фото: "Очей не відірвати"
Олег Винник несподівано звернувся до українців: "Зверніть увагу..."
Притула взбісився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий..."
"Будете мене відзначати в кінотеатрах?", — запитала дружина Остапчука.
Також у фільмі взяли участь Ольга Сумська, Анна Трінчер, Роман Свечкоренко та інші. Комедія вийде в кінотеатрах 20-го січня.
Раніше повідомлялося, ведучий "Співають всі" і "Маска" Остапчук залишив дружину без подарунка на Новий Рік: несподіване зізнання
Також, дружина Остапчука, яка підхопила важку хворобу, розкрила, як почувається зараз: "Тіло болить як після..."
Politeka розповідала, дружина Остапчука розповіла про симптоми хвороби, яку підхопила на елітному курорті: "Такого я ще не бачила..."