Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, який веде проєкти "Холостяк" і "Україна має талант", Христина вийшла у світ і підкорила красою в шикарному вбранні.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше ніж 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, на цей раз дружина ведучого опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Решетник позує в шикарному синьому вбранні. На ній коротке плаття, яке відкриває вид на її шикарну фігуру. Свій образ Решетник доповнила синім піджаком і блискучими туфлями на підборах.

"Королева ночі", — підписала фото Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фотографіями дружини Решетника: "Наша улюблена принцеса", "Красива", "Який гарний костюмчик", "Супер красуня", "Ви шикарна", "Ви чудово виглядаєте", "Більше підходить Королева прекрасної сім'ї", "Як завжди шикарна і на висоті", "Неймовірно красиво! Як же тепер Оля Полякова буде спати спокійно?".

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