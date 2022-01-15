Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который в 2017 году женился на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко, певице Тоне Матвиенко, часто делится с поклонниками семейными фото.
На этот раз Мирзоян опубликовал фото с единственной дочерью Ниной, которой исполнилось шесть лет.
"А я только хотел тебя поздравить!",- написал Мирзоян словами из своей песни.
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Певец поделился фотографиями с единственной дочерью, которые сделали на пляже.
Заметим, что девочку назвали в честь бабушки Ниной. Более того, у нее даже фамилия Матвиенко. Это вторая дочь у Тони и третий ребенок у Мирзояна, который ушел из семьи ради артистки. От предыдущего брака у певца есть два сына.
Ранее Politeka сообщала, что Матвиенко и Мирзоян довели маленькую дочку до слез перед ее днем рождения: кадры.
Напомним, что Тоня Матвиенко похвасталась дорогим подарком от Мирзояна: "Ты балуешь меня".
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко с Мирзояном ярко отгуляли в компании Сумской и Борисюка: "Вот я понимаю...".