Известный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который женился на певице Тоней Матвиенко, опубликовал фото с их единственной дочерью Ниной.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который в 2017 году женился на дочери легендарной певицы Нины Матвиенко, певице Тоне Матвиенко, часто делится с поклонниками семейными фото.

На этот раз Мирзоян опубликовал фото с единственной дочерью Ниной, которой исполнилось шесть лет.

"А я только хотел тебя поздравить!",- написал Мирзоян словами из своей песни.

Певец поделился фотографиями с единственной дочерью, которые сделали на пляже.

Заметим, что девочку назвали в честь бабушки Ниной. Более того, у нее даже фамилия Матвиенко. Это вторая дочь у Тони и третий ребенок у Мирзояна, который ушел из семьи ради артистки. От предыдущего брака у певца есть два сына.

Ранее Politeka сообщала, что Матвиенко и Мирзоян довели маленькую дочку до слез перед ее днем рождения: кадры.

Напомним, что Тоня Матвиенко похвасталась дорогим подарком от Мирзояна: "Ты балуешь меня".

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