Санта Димопулос завоевала популярность много лет назад, когда участвовала в украинской "Фабрике звезд", а позже недолго проработала солисткой "ВИА Гры", сообщает Politeka.net.
Сейчас артистка не только участвует в разных съемках, но также рассказывает о своей жизни в Инстаграм. В этот раз Санта Димопулос рассказала о важном дне у своего самого родного человека - дне рождении мамы.
Звезда разместила черно-белое фото, на котором обнималась с матерью и улыбалась.
"С Днем рождения, мама! Спасибо за жизнь", - подписала кадр звезда.
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Примечательно, что в своем Инстаграм женщина опубликовала фото, как ее поздравили близкие. Можно увидеть розы в вазе, а также новый телефон.
"...как оказалось, я офигенная дочь и тёща 😂 и Спасибо всем за Душевные Красивые Трогательные поздравления! ", - написала Людмила Димопулос.
"Может мать и теща?😂😂😂", - поинтересовалась ее дочь в ответ.
Напомним, Санта Димопулос показала идеальную фигуру в Дубае и рассказала о своих планах
Как сообщала Politeka, Димопулос продемонстрировала, как проводит время с детьми и мужем-бизнесменом в Дубае
Также Politeka писала, что Санта Димопулос обнародовала редкие кадры с детьми и мужем, который годится ей в отцы