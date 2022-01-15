Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, показала своего самого родного человека, поздравив его с важным днем - звезда поблагодарила его за самое ценное.

Санта Димопулос завоевала популярность много лет назад, когда участвовала в украинской "Фабрике звезд", а позже недолго проработала солисткой "ВИА Гры", сообщает Politeka.net.

Сейчас артистка не только участвует в разных съемках, но также рассказывает о своей жизни в Инстаграм. В этот раз Санта Димопулос рассказала о важном дне у своего самого родного человека - дне рождении мамы.

Звезда разместила черно-белое фото, на котором обнималась с матерью и улыбалась.

"С Днем рождения, мама! Спасибо за жизнь", - подписала кадр звезда.

Примечательно, что в своем Инстаграм женщина опубликовала фото, как ее поздравили близкие. Можно увидеть розы в вазе, а также новый телефон.

"...как оказалось, я офигенная дочь и тёща 😂 и Спасибо всем за Душевные Красивые Трогательные поздравления! ", - написала Людмила Димопулос.

"Может мать и теща?😂😂😂", - поинтересовалась ее дочь в ответ.

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