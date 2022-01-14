Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є успішною актрисою і дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей-Гліб і Микита. Актриса зіграла ролі в десятках картин, а також постійно виступає в театрі. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Задайте мені питання", - запропонувала Анна Саліванчук поговорити в сторіс Instagram.

"Анна, яка роль була найважчою для вас?",- запитав фанат.

Саліванчук у відповідь опублікувала фото, де був у гримі і з раною на обличчі.

"Порох і дріб, мене згвалтували по ролі, але страшно було так ніби по справжньому, більше не погоджуся на такі ролі. Я плакала і кричала мама по справжньому, а режисер каже, як ти класно зіграла", - написала Анна Аврора.

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