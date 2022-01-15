Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала, как дурачится в объятиях мужа Михаила Земцова.

Как пишет Politeka.net, Кристина - дочь Аллы Пугачевой, которая по стопам мамы стала певицей. Сейчас звезда замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары есть дочь Клаудия, которая родилась 30 марта 12-го года. Не забывает Орбакайте и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Кристина была вместе с Михаилом. Пара обнималась и дурачилась в кадре. Такими милыми фото Орбакайте решила поздравить звездного супруга с Днем Рождения.

"С Днем Рождения, любимый", - было написано под фото.

Стоит отметить, что Земцову исполнилось 44 года. Михаил младше Кристины на шесть лет.

Фанаты поставили лайки десятки тысяч раз и написали комментарии:

"С Днем рождения", "Мишу с днём рождения", "Совет вам, да любовь", "Поздравляю!Так трогательно!Вы Шикарная Пара!Счастья Вам!", "Какие красивые.Прекрасная пара,всегда приятно на вас смотреть, Кристина".

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