Певица Камалия, которую прозвали самой богатой артисткой Украины, показала, как снимался ее праздничный музыкальный клип «Новый год».

Как пишет Politeka.net, на официальной странице Камалии в Instagram было опубликовано бекстейдж-видео со съемок клипа.

В клипе показаны предновогодние хлопоты главной героини. Также на видео задействованы родные Камалии: ее супруг-миллиардер Мохаммад Захур и дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла.

«Kamaliya - Новий рiк - фильм о фильме.

Бэкстейдж на съемках моего праздничного музыкального клипа "Новий рiк", - написала певица.

Известно, что режиссером музыкального клипа стал Владом Разиховский.

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