Як повідомляє Politeka.net, відома 32-річна українська акторка театру та кіно Ксенія Мішина у своєму Instagram часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає, як пройшов її день.

Зауважимо, що не всім подобається творчість Мішиної і її часто критикують в мережі. Цього разу акторка вирішила різко відповісти хейтерам.

"Ой, от ця от ваша Мішина… Чим вона взагалі може бути цікавою? Передивилася всі її фільми та серіали, ну така вже жахлива артистка, ну така стрьомна. Ні про що, скрізь однакова, скучна, якась холодна вся. От чекаю наступного серіалу тупо, щоб порівняти. Не підкажете, коли виходить?", - сказала Ксенія Мішина, зробивши свій голос спеціально грубшим і неприємним.

Зауважимо, що Ксенія сиділа за кермом свого елітного автомобіля марки Jaguar.

Раніше Politeka повідомляла, що Мішина привела у захват стильними образами на "Україна має талант": шкіряне плаття, оксамит і не тільки.

Нагадаємо, що Мішина привселюдно домоглася від режисера-красеня бажаного: "Давай, зізнайся".

Також Politeka писала, що Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото.