Як повідомляє Politeka.net, 32-річна талановита українська акторка театру та кіно Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк, яке опублікували на You-Tube каналі DOROTYЕ, та розповіла про особисте.

Так, Мішина розповіла, що понад два роки тому забрала свого 9-річного сина Платона з Криму, де його виховувала бабуся, в Київ. Як відомо, сина Ксенія виховує сама, у нього її прізвище, а по-батькові - ім'я її батька. Так, Ксенія наважилася розповісти про батька свого сина.

"Якщо батько захоче з ним спілкуватися, я не буду перешкоджати. Якщо батько з'явиться в нормальному, позитивному ракурсі у нашому житті, тобто не буде погрожувати, грубіянити і що він там раніше робив...Чому я раніше забороняла спілкуватися? Тому що це було аб'юзерство, це було ненормально. Це все була погань якась. Якщо ж він з'явиться в нормальному стані, то я не перешкоджатиму.", - сказала акторка.

Ксенія зауважила, що раніше вона не дозволяла Платону спілкуватися з батьком, бо той поводив себе неадекватно. Мішина розкрила, що за 9 років рідний батько ні разу не бачив сина, він лише приходив п'яний до неї в театр.

"Спустити мене зі сходів за волосся і спитати, де мій син… У такому от стані", - каже Мішина про зустріч з батьком Платона.

Мішина зізналася, що Платон часто питає про батька і вона розповідає про чоловіка тільки позитивне та пояснює, що не завжди дорослі люди можуть жити разом.

Зауважимо, що батька сина Ксенії Мішиної звати Олександр.

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