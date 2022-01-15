38-річний український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач разом з родиною вирушив на відпочинок, а його дружина активно розповідає, як проводить час.

Юрій Ткач разом з дружиною, блогеркою Вікторією, і донькою Лізою вирушили в Домінікану, повідомляє Politeka.net.

Примітно, що дружина коміка здивувала зовнішністю - красуня заплела собі афрокосички, і тепер отримує компліменти від своїх підписників.

"Як вам личать коси", - написав один з користувачів Мережі.

Блогерка розмістила фото в сторіс, де вона позує разом з донькою, у якої також заплетені коси по всій голові.

Також Вікторія вирішила похвалитися відпочинком, і показала свої гарні ніжки, лежачи на шезлонгу.

Примітно, що зірка Мережі хотіла провести прямий ефір, але вирішила відкласти його, захотівши просто солодко поніжитися під пальмами.

"Давайте перенесемо ефірчик на завтра? Хочеться полежати на сонечку і просто помовчати", - написала дівчина.

Зазначимо, Юрій Ткач та Вікторія познайомилися задовго до всіх його проєктів. Перша зустріч сталася, коли дівчина зі своїм партнером виступала на ювілеї його батька, на той момент їй було всього 14 років, а друга - сталася через п'ять років, тоді-то між ними й почалися відносини.

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