Популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая вела один из сезонов танцевального шоу, решила высказаться о марафонах по саморазвитию.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в прошлом сезоне "Танців з зірками", уже не первый день проводит время на роскошном отдыхе с мужем-миллионером, рассказывая о себе и своих буднях. Причем каждый раз под фото Онуфрийчук оставляет разные замечания для поклонников.

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В этот раз Иванна рассказала о возможностях развития, сопроводив пост кадрами из отдыха на побережье.

«Я человек, который постоянно ищет возможности для развития и стремится к успеху 😌 Во время отдыха на Мальдивах я прошла интересный марафон от американского тренера в сфере личностного роста Джона Кехо под названием «Мой самый лучший год».

Одной из первых практик была задача оглянуться и оценить свою жизнь. Для меня эта практика была особенно ценной, поскольку я всю свою сознательную жизнь нахожусь в поисках. Поисках новых знаний для самопознания, интересной информации о том, как устроен человек, его мозг и восприятие.

Я постоянно стремлюсь к развитию и лучшей жизни🤩 И когда я начала выполнять эту практику, то лучше поняла, в чем были мои ошибки в прошлом, чему они научили и как предыдущий опыт может помочь мне дойти до желаемого успеха ☺️

Оказывается, все самые успешные люди это делают, чтобы оценить проблемные моменты, повторяющиеся сценарии жизни и увидеть, что работает, а что нет» - высказалась Онуфрийчук.

Также Иванна выложила несколько ярких кадров с недавнего отдыха с мужем и рассказала о своих чувствах к нему.

На снимках Иванна и ее муж запечатлены в бассейне и около бассейна на фоне потрясающих пейзажей. Похоже, это снимки из Мальдив, где пара недавно отдыхала. На кадрах влюбленные то целуются, то целуются, то обнимаются, и выглядят абсолютно счастливыми.

Напомним, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук случайно засветила роскошный интерьер дома, в котором живет: видео.

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