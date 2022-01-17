Популярная блогерша и победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, стала избранницей главного героя Михаила Заливако, нечасто показывает домашние развлечения или семейные посиделки. Желая оставить личное вне внимания публики, она вместе с Заливако обычно редко публикует подобные кадры.
Однако не боится Анна с главным героем «Холостяка» иногда быть просто забавной. Недавно пара присматривала за ребенком, поэтому успела весело провести вечер субботы дома.
«Мы сегодня няньки, если вам тоже нужны такие няньки, то пишите в Директ» - с юмором подмечает мужчина.
Как можно заметить, пара дурачилась вместе с питомцем, маленьким ребенком и активно поддерживала детские игры. Самому мужчине даже пришлось выдержать «пытку» косметикой и преображением в принцессу. Надев игрушечные диадемы, Анна с Михаилом посмешили фанатов.
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Мы также писали, что сейчас Анна максимально не говорит о своей работе, предпочитая показывать будни в Инстаграм без таких моментов, чем не раз вызывала насмешки в сети.
В этот раз Анна решила показать, как валяется в постели в одном теплом белом халате и недовольно высказывается о холодах. По словам Богдан, с такими морозами ничего делать и никуда идти не хочется:
«Когда за окном -14 и не хочется выходить. Бублик тоже не хочет», - пишет Анна под новыми кадрами.
Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц: "Такого длинного перерыва я...".
Как сообщала Politeka, Анна Богдан из "Холостяка" восхитила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась…".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако растрогал поздравлением для Анны Богдан: "Мои любимые ноги".