Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева решила отправиться пару дней назад на отдых с мужем, где теперь нежится на пляже, изучает местные традиции и ходит в специальную баню для очищения. Не обходится и без комичных случаев.
В этот раз популярная исполнительница и тренер Голосу країни решила немал смутить аудиторию. Сначала она показала, как тренируется и расслабляется на побережье, позируя в маленьком купальнике.
А после опубликовала пикантный кадр, на котором ее супруг Владимир Дантес запечатлен в полностью без одежды. Чтобы скрыть лишнее, Дорофеева налепила смайлик на тело мужа.
Певец отреагировал на пост жены. «Стоило потерять бдительность», — написал музыкант. Звездные супруги проводят зимние каникулы в Мексике.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Дочь Анджелины Джоли спровоцировала споры в сети новым кадром: "Будет не хуже Энджи"
"Мастер Шеф", Ярославский на фоне разговоров о романе с Мартыновской заинтриговал видом в "свадебном" костюме: "Готовлюсь..."
Знаменитая певица решила уйти из жизни после трагедии с сыном: «Намерена найти Шейна»
Также Дорофеева также поделилась впечатлениями от отдыха в Тулуме. «Еда. Сильно вкусно! И не просто так именно мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ночью пати — днем препати. Да, вечеринки тут на каждом шагу! На каждом!
С утра музыка играет потише — но везде, а к вечеру она сливается в один туц-туц. И самое необычное, что люди тут чувствуют себя так открыто, никто не жмется по углам и не стесняется, все танцуют. Погода. Ну не знаю как там в другое время — но в январе это просто кайф. Нам сильно зашло», — отметила артистка.
Ранее сообщалось, Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели"
Также, "Не очень принимаю теперь": Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности
Politeka рассказывала, Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом: яркие фото