Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева решила отправиться пару дней назад на отдых с мужем, где теперь нежится на пляже, изучает местные традиции и ходит в специальную баню для очищения. Не обходится и без комичных случаев.

В этот раз популярная исполнительница и тренер Голосу країни решила немал смутить аудиторию. Сначала она показала, как тренируется и расслабляется на побережье, позируя в маленьком купальнике.

А после опубликовала пикантный кадр, на котором ее супруг Владимир Дантес запечатлен в полностью без одежды. Чтобы скрыть лишнее, Дорофеева налепила смайлик на тело мужа.

Певец отреагировал на пост жены. «Стоило потерять бдительность», — написал музыкант. Звездные супруги проводят зимние каникулы в Мексике.

Также Дорофеева также поделилась впечатлениями от отдыха в Тулуме. «Еда. Сильно вкусно! И не просто так именно мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ночью пати — днем препати. Да, вечеринки тут на каждом шагу! На каждом!

С утра музыка играет потише — но везде, а к вечеру она сливается в один туц-туц. И самое необычное, что люди тут чувствуют себя так открыто, никто не жмется по углам и не стесняется, все танцуют. Погода. Ну не знаю как там в другое время — но в январе это просто кайф. Нам сильно зашло», — отметила артистка.

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