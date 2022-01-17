Известный юморист, артист и шоумен Максим Галкин показал новые кадры с детьми Гарри и Лизой.

Как передает Politeka.net, шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился новым видео, запечатлев их детей.

Лиза показала рисунок, который она нарисовала.

«Это береза. Кстати, я ее нарисовала по знакономерности да Винчи», - сказала девочка.

«По знакономерности?» - переспросил Галкин

«По закономерности», - поправил сестру Гарри Галкин.

«Главное это такие линии нарисовать, а потом их потолще делать»,- рассказала девочка.

Максим Галкин переспросил уверена ли она, что это закономерность да Винчи.

«Нет. Это моя закономерность. Но рисовал такие картины и Леонардо До Винчи», - ответила дочка, чем рассмешила брата.

«Так, а чего смеешься? Да давай вот так вот тоже сделать.Пока что только я Лиза и Леонардо так могут», - сказал на это Максим Галкин.

Видео активно комментируют пользователи Сети.

«Такие детки красивые и умные», «Какая прелесть!!! Люблю смотреть вас!!! Будьте счастливыми», «Лизочка очень похожа на маму. Очень красивая и умная девочка», «Гари улыбчивый такой, прям юморист, весь в папу. Замечательные детки», «Лиза талантлива и умна не по годам!!! Не то что знает картину известного мастера, но и свою работу создала в определённом стиле», - пишут в комментариях.

Напомним, семейную идиллию Галкина и Пугачевой показали на видео: "Жена на кухне, мужик в поле"

Как сообщала Politeka, Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"

Также Politeka писала, что Пугачевой припомнили, какой роскошной она была до резкого похудения: "Жаль, мы стареем"