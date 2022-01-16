Как пишет Politeka.net, певица Санта Димопулос, которая замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, похвасталась кадрами их роскошного отдыха в ОАЭ на своей странице в Инстаграм.
«Мы сейчас приехали в отель в пустыни. И здесь конечно безумно красиво», - сказала певица и провела рум-тур для своих фолловеров.
Она показала шикарную ванную комнату с большой гидромассажной ванной.
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Затем Санта Димопулос показала интерьер спальни, из которой есть выход на террасу с бассейном.
Певица прошла на террасу, чтобы продемонстрировать впечатляющий вид, который открывается оттуда.
В это время возле шезлонгов, похоже находился супруг Санты Димопулос, который не планировал попасть в кадр.
«Что ты прячешься?» - сказал певица, смеясь.
Напомним, Димопулос поделилась редким фото с мамой, а та поспешила с ответом: "Я офигенная"
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