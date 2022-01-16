Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос поделилась интересными кадрами.

Как пишет Politeka.net, певица Санта Димопулос, которая замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, похвасталась кадрами их роскошного отдыха в ОАЭ на своей странице в Инстаграм.

«Мы сейчас приехали в отель в пустыни. И здесь конечно безумно красиво», - сказала певица и провела рум-тур для своих фолловеров.

Она показала шикарную ванную комнату с большой гидромассажной ванной.

Затем Санта Димопулос показала интерьер спальни, из которой есть выход на террасу с бассейном.

Певица прошла на террасу, чтобы продемонстрировать впечатляющий вид, который открывается оттуда.

В это время возле шезлонгов, похоже находился супруг Санты Димопулос, который не планировал попасть в кадр.

«Что ты прячешься?» - сказал певица, смеясь.

Напомним, Димопулос поделилась редким фото с мамой, а та поспешила с ответом: "Я офигенная"

Как сообщала Politeka, Димопулос продемонстрировала, как проводит время с детьми и мужем-бизнесменом в Дубае: "По секрету..."

Также Politeka писала, что Димопулос в купальнике показала, как развлекается с дочкой от мужа-бизнесмена