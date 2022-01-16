Певица Тоня Матвиенко, которая замужем за Арсеном Мирзояном, показала, как проводит время с мужем на Красном море.

Как пишет Politeka.net, певец Арсен Мирзоян женился на Тоне Матвиенко, дочери легендарной Народной артистки Украины Нины Матвиенко, после того, как у пары появилась совместная дочь. Девочку назвали в честь мамы Тони - Ниной. Пара на днях отправилась на отдых в Египет, прихватив дочь, которой вчера, 15 января, исполнилось шесть годиков. Не забывают Арсен и Нина о социальных сетях, где делятся с фолловерами всем интересным.

В этот раз Тоня опубликовала новое фото, на котором не показала себя, а только похвасталась ногами, которыми держала большой мяч. А у воды стоял Арсен, который поднял руки вверх, чтобы ловить мяч.

До этого Тоня показывала стильный образ в кофте с капюшоном и с очками. Красотка стояла у воды и сделала селфи.

Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

Напомним, Тоня Матвиенко чувственно обратилась к дочери и показала ее редкие кадры

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