Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись. Стоит отметить, что сейчас Даша Ульянова проявила себя как телеведущая на одном из каналов.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Напомним, Даша Ульянова ранее рассказывала, что не довольна своей фигурой и решила похудеть, чтобы вернуться к своему желанному весу. На кадрах Ульянова похвасталась результатом своего похудения.

"Становлюсь похожа на себя. Сегодня 57. Настрой боевой. Надеюсь к лету похудеть", — рассказала Даша Ульянова.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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