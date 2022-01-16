Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной украинской исполнительницей. Артистка решила в 2021 году попробовать свои силы на проекте "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара заняла пятое место и за время съемок Александре удалось скинуть около 20 кг, а всего за 2021 год скинула около 30 кг. После проекта Зарицкая намекнула, что Юра не просто партнер по танцам и он уже недавно снялся в клипе звезды "Автоответчик". Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Зарицкая была в необычном наряде с эффектным вырезом. Звезда снимала себя на телефон, показав ракурс сверху, чтобы была видна вся ее красота. Кадры получились довольно провокационными и интересными.

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