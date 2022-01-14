Известная артистка и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. 29-летняя артистка участвовала в шоу "Танці з зірками". В паре с Юрием Мешковым певица дошла до 10-го эфира проекта.

Недавно Александра Зарицкая вернулась из Грузии, где отдыхала с мамой Татьяной Владимировной. Они остановились в Тбилиси. По словам певицы, этот город может быть очень разным, мистическим и чарующим.

По возвращению артистка, похоже, отправилась за обновками. Солистка KAZKA показала фото желанной обновки. Александра Зарицкая присмотрела черные босоножки на каблуках.

«Я влюбилась в эти босоножки. Уже поздно просить у санты подарок?» - написала она.

Отметим, ранее Александра Зарицкая рассказывала, что тратит на шопинг несколько тысяч долларов в месяц.

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