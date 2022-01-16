Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Тринчер заявила о том, что собирается сделать пластическую операцию груди. На кадрах Анна Тринчер всё же решилась на операцию и рассказала о своей большой мечте.