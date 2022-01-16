Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.
Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Тринчер заявила о том, что собирается сделать пластическую операцию груди. На кадрах Анна Тринчер всё же решилась на операцию и рассказала о своей большой мечте.
"Ну что ж… устраивайтесь поудобнее!
Начинаю рассказ про мою большую мечту!
12.01 я пошла на финальную примерку. Я никак не могла определиться с размером… мне все казалось слишком большое, но сейчас я понимаю как же ошибалась;(
Остановились мы на 3,15 мл, и то! Он меня наоборот уговаривал оставить 3,15, а не 2,90😂
Все анализы проходила в клинике, это входит в стоимость. Клиника замечательная, очень обходительные врачи, приветливые и с юмором! Особенно мне было смешно, когда в груди обнаружили фиброаденому, но в целом абсолютно ничего страшного!
Анализ крови, мочи, кардиограмма сердца, терапевт, гинеколог, маммолог, узи груди! То что к операции вас допустят здоровенькой - не сомневайтесь!
И вот уже 13 января настал день X!
Я переживала страшно. Куча мыслей лезло в голову "а вдруг не приживется?"; "а вдруг я не выйду с наркоза?"
Ждите 2 часть уже совсем скоро!", — рассказала Анна Тринчер.
Начинаю рассказ про мою большую мечту!
12.01 я пошла на финальную примерку. Я никак не могла определиться с размером… мне все казалось слишком большое, но сейчас я понимаю как же ошибалась;(
Остановились мы на 3,15 мл, и то! Он меня наоборот уговаривал оставить 3,15, а не 2,90😂
Все анализы проходила в клинике, это входит в стоимость. Клиника замечательная, очень обходительные врачи, приветливые и с юмором! Особенно мне было смешно, когда в груди обнаружили фиброаденому, но в целом абсолютно ничего страшного!
Анализ крови, мочи, кардиограмма сердца, терапевт, гинеколог, маммолог, узи груди! То что к операции вас допустят здоровенькой - не сомневайтесь!
И вот уже 13 января настал день X!
Я переживала страшно. Куча мыслей лезло в голову "а вдруг не приживется?"; "а вдруг я не выйду с наркоза?"
Ждите 2 часть уже совсем скоро!", — рассказала Анна Тринчер.
Ранее сообщалось, звезда "Скаженого весілля" Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию: "Природа не наградила меня...."
Также, Тринчер с накладными "дыньками" рассказала о главной проблеме перед операцией: "Не могу определиться"