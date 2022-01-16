Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно выступала в Грузии, стала чаще показывать разные интересные видео в сети.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль стала активным пользователем сети относительно недавно, поскольку ранее предпочитала отстраненно вести Инстаграм и практически не давала интервью с рассказами о жизни. Сейчас Кароль начала делиться разными информационными постами и уже ведет свой Тик-Ток.

Причем довольно часто исполнительница стала следовать трендам и повторять разные челленджи, которые устраивают в сети. В этот раз она решила наглядно показать два своих «я». С одной стороны Кароль позировала в удобной и простой одежде – в кофте и джинсах, распустив локоны.

А с другой, по ту сторону отражения в зеркале, позировала уже «новая» Тина – в черном элегантном платье без принтов. Причем артистка также устроила довольно соблазнительные танцы.

Ранее Кароль опубликовала отрывок из фильма, где показала подготовку концертного шоу. Во время репетиции звезда объясняла музыканту-иностранцу, как нужно играть ее песни. Она наглядно продемонстрировала молодому барабанщику всю страсть своих песен.

«Пусть этот фильм-концерт станет избранным, мотивационным видео для вас! Мы старались и я поделилась с вами своими размышлениями. Под постом жду ваши размышления и отзывы от просмотра», - отметила Тина Кароль.

Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье.

Как Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло.

Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы.