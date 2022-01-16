Бизнесмен и бывший муж Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу со своей новой невестой сейчас отдыхают в Африке.

Как передает Politeka.net, экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недавно сделал предложение своей молодой возлюбленной Лилии. Сейчас пара наслаждается совместным отдыхом в Занзибаре, и активно делится снимками на своих страницах в Инстаграм.

Один из кадров, который опубликовала невеста Мурата Налчаджиоглу, стал причиной скандала. Так, девушка похвасталась своей фигурой в ярком купальнике на фоне лазурных волн.

Традиционно снимок засыпали комплиментами: «Красотка», «Фигурка бомба», «Шикарная фигура💔 Фотография безумно красивая», «Лиличка, фото нереально красивое🤤 как на обложке глянцевого журнала», «Очень красивая».

Но, не обошлось и без ложки дегтя. «То пресс есть на фото, то его нет😂😂 в каком приложении пресс рисуете себе?» - написали в комментариях.

Ответил на эту реплику Мурат Налчаджиоглу. Причем очень жестко и перейдя на мат.

"Теперь понятно от кого ваша дочь маты слышит", - отреагировали в Сети на высказывание Мурата Налчаджиоглу.

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