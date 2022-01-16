Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Арсен Мирзоян похвастался результатом своей пробежки. Как известно, певец активно занимается спортом и показывает это в своих социальных сетях. Оказалось, что Мирзоян смог показать силуэт нарисованного человека, который играет на барабанах на траектории своей пробежки.

"Доброе утро!", — пожелал Арсен Мирзоян.

Поклонники оставили артисту множество комментариев: "Прикольно", "Вау", "Класс, рисунок получился", "Рисунок барабанщика получился. Вас даже во время бега тянет к музыке!", "На маршруте мужчина играет на барабанах?", "Больше похоже на барабанщика".

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