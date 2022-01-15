Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярний український виконавець Арсен Мірзоян, який у 2017 році одружився з дочкою легендарної співачки Ніни Матвієнко, співачкою Тонею Матвієнко, часто ділиться із шанувальниками сімейними фото.

Цього разу Мірзоян опублікував фото з єдиною дочкою Ніною, якій виповнилося шість років.

"А я лише хотів тебе привітати!", - написав Мірзоян словами зі своєї пісні.

Співак поділився фотографіями з єдиною дочкою, які зробили на пляжі.

Зауважимо, що дівчинку назвали на честь бабусі Ніною. Ба більше, у неї навіть прізвище Матвієнко. Це друга дочка у Тоні і третя дитина у Мірзояна, який пішов з сім'ї заради артистки. Від попереднього шлюбу в співака є два сини.

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