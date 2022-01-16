Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом отправилась отдыхать в Мексику. На кадрах Дорофеева показала, как отдыхает последние дни на курорте в красном бикини.

"Ловлю последние лучи", — подписала фото Надя Дорофеева.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артистки: "Красотка", "Кайфую от твоей фигуры", "Не описать словами", "Не фотки, а шедевры", "Как всегда шикарная и невероятная", "Надь, смотрю в ленте выскакиваешь ты. Твоя фигура это что-то 😍 Пошла и я занимался спортом", "Надя ты богиня. Твоя фигура шикарна, твой животик очень красивый, ноги красивые", "Ого нога 46 размер?".

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