Как передает Politeka.net, Мадонна является всемирно известной американской певицей. Также она прославилась как актриса и продюсер. Мадонна поражает своим видом, ведь певице уже 63 года, и её внешность можно сравнить с самыми молодыми красавицами.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мадонна продемонстрировала, как дала жару на сцене на своём концерте. Она взяла гитару и "пятой точкой" начала играть на инструменте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не бросаю свою повседневную работу", — рассказала Мадонна.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Этот тур был всем", "Королева", "Люблю этот момент на шоу", "Королева рока", "Люблю тебя, королева ❤️ релиз The Reinvention Tour", "Знаешь, трэшкор-альбом в качестве твоего следующего проекта был бы довольно интересным", "Не ожидал от тебя. Представьте себе мир без Мадонны. Мадонна навсегда".

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