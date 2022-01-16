Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза. Незадолго до рождения дочки супруги обручились, однако свадьбу собираются праздновать, когда малышка уже подрастет.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина пожаловалась на своё состояние. Как известно, она 30 декабря родила дочку Лизу методом кесарево сечения.

"Еду к врачу, целую ночь так коматозило. Это жесть. С утра начала болеть грудь", — пожаловалась на своё состояние Иванна Сасанчина.

"Сегодня скорее всего меня в Сториз не будет. Очень плохо себя чувствую", — рассказала о своём состоянии Иванна Сасанчина.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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