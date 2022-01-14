Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза. Незадолго до рождения дочки супруги обручились, однако свадьбу собираются праздновать, когда малышка уже подрастет.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина показала малышку Элизабет. Стоит отметить, что девочка родилась 30 декабря и сейчас ей уже почти две недели. Жена Сасанчина раскрыла, что после тяжелых родов она столкнулась с новыми испытаниями. Как известно, Иванна рожала с помощью кесарева сечения, на кадрах она рассказала, как себя чувствует после этого.

"Шов еще болит, но оно того стоит 100% Ради этого чувства я бы пошла еще 100 раз, чтобы порезали", — выдала Иванна Сасанчина.

"Ну как...восстанавливаюсь...Не сплю, ем через раз, и мечтаю про хороший сон. Голова уже полторы недели раскалывается", — призналась жена Романа Сасанчина.

Ранее сообщалось, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом спустя полторы недели после родов: "Даже без..."

Также, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала их бессонные ночи с новорожденной: как сейчас выглядит крошка Элизабет

Politeka рассказывала, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина рискнула показаться в шортиках после тяжелых родов: прошла всего неделя