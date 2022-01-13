Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза.
Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина продемонстрировала, как выглядит спустя почти две недели после родов. Напомним, 30 декабря у Сасанчиных родилась малышка Элизабет.
"Среди комментов в течение недели, выберу рандомно человека и отправлю подарок ❤️✨
Поэтому рассказывайте как прошли ваши праздники?", — спросила Иванна Сасанчина.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Лопес в халате и без парика показала, какой бывает рядом с дочерью: "Растит конкурентку"
Неприятностями закончился для Евгения Кота концерт Кароль, выяснились подробности: "На сцену больше я не вышел"
Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф": "Ненавижу...
Елена Кравец из "Квартал 95" взволнованно обратилась к украинцам: "Простите..."
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень-очень красивая", "Просто невероятная", "Красавица", "Чудесные фото", "Ты вдохновляешь", "Такая нежная", "Невероятная просто, и даже без косметики, очень красивая".
Ранее сообщалось, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала их бессонные ночи с новорожденной: как сейчас выглядит крошка Элизабет
Также, жена звезды "Голосу країни" Сасанчина похвасталась необычным колечком от мужа: "Еще раз предложение делаешь?"
Politeka рассказывала, новорожденной дочери победителя "Голосу країни" Сасанчина срочно вызвали врача: "Манюня целую ночь..."