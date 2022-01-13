Жена известного артиста и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина - Иванна, недавно родившая девочку, показала, как выглядит без макияжа.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина продемонстрировала, как выглядит спустя почти две недели после родов. Напомним, 30 декабря у Сасанчиных родилась малышка Элизабет.

"Среди комментов в течение недели, выберу рандомно человека и отправлю подарок ❤️✨

Поэтому рассказывайте как прошли ваши праздники?", — спросила Иванна Сасанчина.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень-очень красивая", "Просто невероятная", "Красавица", "Чудесные фото", "Ты вдохновляешь", "Такая нежная", "Невероятная просто, и даже без косметики, очень красивая".

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