Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом, который вернулся к музыкальному творчеству несколько лет назад, а уже в декабре 2021 собрал аншлаг на первых сольных концертах. Дантес женат на Наде Дорофеевой, экс-солистке "Время и Стекло". Сейчас пара отдыхает в Тулуме, Мексика, откуда звезды постоянно делятся фото и видео в своих социальных сетях.
Владимир решил не нарушать традицию и показал у себя в Инстаграм, как непогода настигла их на отдыхе. Как оказалось, день выдался у Нади и Владимира дождливым.
"Дождь", - подписал кадры Дантес, давая послушать шум.
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После этого Владимир показал второе фото, на котором человек стоял у пальмы совсем один. Он смотрел на море, наслаждаясь роскошным видом.
"Одиночество", - подписал Дантес кадр у себя в сторис в Инстаграм.
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