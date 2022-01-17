Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как проходит очередной день отдыха в Мексике, куда он отправился с супругой.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом, который вернулся к музыкальному творчеству несколько лет назад, а уже в декабре 2021 собрал аншлаг на первых сольных концертах. Дантес женат на Наде Дорофеевой, экс-солистке "Время и Стекло". Сейчас пара отдыхает в Тулуме, Мексика, откуда звезды постоянно делятся фото и видео в своих социальных сетях.

Владимир решил не нарушать традицию и показал у себя в Инстаграм, как непогода настигла их на отдыхе. Как оказалось, день выдался у Нади и Владимира дождливым.

"Дождь", - подписал кадры Дантес, давая послушать шум.

После этого Владимир показал второе фото, на котором человек стоял у пальмы совсем один. Он смотрел на море, наслаждаясь роскошным видом.

"Одиночество", - подписал Дантес кадр у себя в сторис в Инстаграм.

Напомним, Дорофеева дерзко подшутила над Дантесом, показав его в "костюме" Адама

А еще Politeka писала, что Дорофеева, улетев из Украины, побежала на свидание с известным блогером, реакция Дантеса

Также Politeka писала, что Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание



